Çorum'da traktöre çarpan tanker sürücüsü gözaltına alındı

DHA
Çorum'da feci bir kaza meydana geldi.
Samsun-Çorum kara yolu Kaymakçı mevkiinde yaşanan olayda, Habip Ayan idaresindeki yakıt yüklü tanker, Mizrabi Cihangir'in kullandığı traktöre arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle traktör ters dönüp, sürüklendi.
Hastaneye kaldırıldı
İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ters dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Cihangir, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tanker sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.