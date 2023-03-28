Çorum'da traktöre çarpan tanker sürücüsü gözaltına alındı
DHA

Çorum'da feci bir meydana geldi.

Samsun-Çorum kara yolu Kaymakçı mevkiinde yaşanan olayda, Habip Ayan idaresindeki yakıt yüklü tanker, Mizrabi Cihangir'in kullandığı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör ters dönüp, sürüklendi.

Hastaneye kaldırıldı

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Cihangir, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Tanker, traktöre çarptı: 1 ağır yaralı - Yeniden #1
Tanker, traktöre çarptı: 1 ağır yaralı - Yeniden #2
Tanker, traktöre çarptı: 1 ağır yaralı - Yeniden #3