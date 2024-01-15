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Çorum'da traktörüyle baraj gölünde mahsur kalan sürücü kurtarıldı

Çorum'da traktörüyle baraj gölünde mahsur kalan sürücü kurtarıldı Traktörünü yıkamak için girdiği baraj gölünde mahsur kalan sürücü ile kedisini itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı.