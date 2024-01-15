Çorum'da traktörüyle baraj gölünde mahsur kalan sürücü kurtarıldı

İHA
Çorum'da ilginç bir olay yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Gazi Eyvaz (56) traktörünü yıkamak için Hatap Barajı’na geldi.
Traktörüyle Çorum-Alaca karayoluna inen Eyvaz, burada mahsur kaldı.
Kurtulamadı yardım istedi
Gölden çıkamayan ve traktörünün batmaya başlamadığını fark eden Eyvaz, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye vatandaşı ve kedisini kurtardı
Baraj içerisinde mahsur kalan Eyvaz ve yanında bulunan “Hamsi” isimli kedisi, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ekipler ayrıca göl içerisindeki traktörü de yaptıkları çalışmanın ardından kıyıya çıkardı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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