Çorum'da üst geçide çarparak sürüklenen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Seyir halinde ilerleyen yük dolu tır, üst geçide çarpması sonucu hurdaya döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Çorum Çevreyolu Bulvarı'nda Ankara’dan Samsun istikametine seyreden Oğuzhan Kutbay'ın kullandığı 55 AZE 73 plakalı çimento ham maddesi yüklü tır, üst geçit köprüsüne çarparak kaza yaptı.

Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönen tır içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye arama kurtarma ekibinin çalışmaları ile sıkıştığı yerden çıkartıldı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Oğuzhan Kutbay, 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.





50 METRE SÜRÜKLENDİ

Kaza yerinde yapılan olay yeri incelemesinde, tırın yaklaşık 50 metre boyunca yol kenarında bulunan çelik bariyerleri de sökerek sürüklendiği ve üst geçit köprüsünün ayağına çarparak durduğu belirlendi.

MORGA KALDIRILDI

Tır sürücüsü Oğuzhan Kutbay, olay yerine çağrılan cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.





TIR HURDAYA DÖNDÜ

Öte yandan, çarpışmanın şiddeti ile üst geçit köprüsünün ana ayaklarından biri koparken çarpışmanın şiddeti ile devrilerek hurdaya dönen tır da vinç yardımı ile yol üzerinden kaldırıldı.



Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



