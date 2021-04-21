Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Ankara polisi, Çorum'un Sungurlu ilçesinde ahıra düzenlediği operasyonda 303 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Koçtuğ Volkan Özbilgin'in Çankaya'da oturduğu evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi elde edildi.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eve baskın düzenledi.

UYUŞTURUCU ÇORUM'DAKİ AHIRINDAN ÇIKTI

Evde yapılan aramada uyuşturucuya rastlanmadı. Yapılan araştırmada, şüphelinin memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde hayvancılık işiyle uğraştığı ve uyuşturucu maddeyi burada ahırda sakladığı belirlendi.

Sabaha karşı Sungurlu'da ahıra düzenlenen operasyonda 6 çuval içinde 176 kilo 630 gram Hint keneviri tohumu, 35 çuval içinde 127 kilo 60 gram esrar maddesi ve 2 tüfek ele geçirildi.

Çorum'da ahırda 303 kilo uyuşturucu ele geçirildi

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından gözaltına alınan Koçtuğ Volkan Özbilgin, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi.

CASUSLUK OPERASYONUNUN KRİTİK İSMİ İLE AKRABA

Öte yandan Koçtuğ Volkan Özbilgin'in, Ocak 2021'de MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu sonucu Savunma Sanayii Başkanlığı'na ait projeleri sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü görevinde bulunan Yusuf Hakan Özbilgin'in kuzeni olduğu ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Yusuf Hakan Özbilgin'in evinde yapılan aramada 1,5 milyon dolar ve banka kasasında ise 3 milyon euro ele geçirilmişti.