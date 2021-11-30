Çorum'da üzerine sac düşen çocuk yaralandı

2,5 yaşındaki bir çocuğun üzerine ev garajının uçan çatısı düştü. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde, il genelinde etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle bir evin çatısı uçtu.

ÇATI ÜZERİNE DÜŞTÜ

Ev garajının uçan çatısı, 2.5 yaşındaki A.U. isimli çocuğun üzerine düştü.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ EDİLİYOR

Ağır yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.







