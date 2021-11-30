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    Çorum'da üzerine sac düşen çocuk yaralandı

    2,5 yaşındaki bir çocuğun üzerine ev garajının uçan çatısı düştü. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 30.11.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 17:04
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    Çorum'da üzerine sac düşen çocuk yaralandı

    Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde, il genelinde etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle bir evin çatısı uçtu.

    ÇATI ÜZERİNE DÜŞTÜ

    Ev garajının uçan çatısı, 2.5 yaşındaki A.U. isimli çocuğun üzerine düştü.

    Durumu fark eden vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 ekipleri sevk edildi.

    TEDAVİ EDİLİYOR

    Ağır yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

    Çorum da üzerine sac düşen çocuk yaralandı #1

    Çorum da üzerine sac düşen çocuk yaralandı #2

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