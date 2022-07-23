Çorum'da vincin altında kalan anne ve kızı can verdi

Seyir halindeki vinç, freni boşalması sonucunda ilk olarak otomobile ardından da yoldan geçmeye çalışan anne ve kızına çarptı. Kaza sonrası anne olay yerinde, kızı ise hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'da yaşanan feci kaza, anne ve kızını hayattan kopardı.

Çevre Yolu Buharaevler Kavşağı’nda yaşanan olayda, Necmettin Düz yönetimindeki vinç, freninin boşalması sonucu önündeki otomobile, ardından da yolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuk annesi Satı Kılıç (72) ile kızı 2 çocuk annesi Elif Gürler’e (33) çarptı.

Büyükanne olay yerine hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Satı Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Elif Gürler ile yaralı vinç şoförü Necmettin Düz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Genç kadın kaldırıldığı hastanede can verdi

Elif Gürler de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Satı Kılıç ile kızı Elif Gürler’ın cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Abdibey Camii'ne getirildi. Anne ve kızı için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Anne ve kızı toprağa verildi

Cenazeye Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Satı Kılıç ile kızı Elif Gürler, gözyaşları arasında Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

































