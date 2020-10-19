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    Çorum'da yaşlı kadını kurtarmak için camı kırıp içeri girdiler

    Yalnız yaşadığı evinde fenalaşarak düştüğü yerden kalkamayan yaşlı kadın, demir korkulukları ve camı kırıp içeri giren itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 19.10.2020 - 07:36
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    Çorum'da yaşlı kadını kurtarmak için camı kırıp içeri girdiler

    Çorum’un Kale Mahallesi, Hamit Duran Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Naile Top (82), bilinmeyen nedenle fenalaşarak yere yığıldı.

    Komşuları, yaşlı kadının düştüğü yerden kalkamadığını görünce eve girmeye çalıştı.

    KAPI AÇILMAYINCA, CAM KIRILDI

    Kapalı olan eve girmeyi başaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen ve uzun uğraşlara rağmen demir kapıyı açamayan ekipler, penceredeki demir korkulukları, ardından da camı kırarak içeri girdi.

    Çorum da yaşlı kadını kurtarmak için camı kırıp içeri girdiler #1

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Kapının açılmasıyla içeri giren sağlık ekipleri, fenalaşan kadına ilk müdahalede bulundu.

    Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaşlı kadının, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Çorum da yaşlı kadını kurtarmak için camı kırıp içeri girdiler #2

    Çorum da yaşlı kadını kurtarmak için camı kırıp içeri girdiler #3

    Çorum da yaşlı kadını kurtarmak için camı kırıp içeri girdiler #4

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    Çorum da yaşlı kadını kurtarmak için camı kırıp içeri girdiler #6

    Çorum da yaşlı kadını kurtarmak için camı kırıp içeri girdiler #7

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