Çorum'da yıkamacıya verilen halıdan 13 çeyrek altın çıktı

Yıkanmak üzere getirilen halının içinde bulunan 13 çeyrek altın, işletmeci tarafından sahibine teslim edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde evini su basan bir kişi, halılarını yıkamak için halı yıkama dükkanına gönderdi.

Çalışanlar, halının arasında fark ettikleri kutuyu açınca altınlarla karşılaştı.

HALIDAN 13 ÇEYREK ÇIKTI

İş yeri sahibi Ali Acar, sahibini telefonla arayarak halının içinden 13 çeyrek altın çıktığını, kendisinden teslim alabileceğini söyledi

İş yerine gelen kişiye altınlarını teslim eden Acar, 12 yıldır halı yıkama işi yaptığını, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

SAHİBİNİ ARAYIP TESLİM ETTİ

Altınları bulunca vakit kaybetmeden sahibine telefonla ulaştığını belirten Acar, "Halının arasında altınları görünce şaşırdık. Daha önce halıdan terlik, çorap gibi şeyler çıktı ancak ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Hemen müşteriyi arayıp halıdan 13 çeyrek altın çıktığını söyledik. Müşterimizin evini su bastığı için aceleyle halıları toplayıp görmemişler. Altınlarının kaybolduğundan habersizmişler. Aradığımıza çok memnun oldular." dedi.