İki sürücü arasında çıkan kavgada yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu anlar, kameraya yansıdı.

Çorum'un Cemilbey Caddesi'nde bulunan Göğüs Hastalıkları Hastanesi önünde, iki sürücü arasında yol vermeme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma, bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Araçlarından inen şahıslar birbirlerini darbederken yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Çevredeki vatandaşlar ve diğer araç sürücüleri kavgayı ayırmaya çalışsa da taraflar dakikalarca birbirini darbetti.

Arbede anlarında caddede de trafik kilitlenirken, araya giren vatandaşlar ve Huzur Cami İmamı Bayram Demirtaş, tarafları güçlükle ayırdı.

Çorum'da yol vermeme meselesi yüzünden kavga çıktı ViDEO

"MÜBAREK GÜN, SAKİN OLUN"

Öfkeli grubun arasına giren Demirtaş, "Allah rızası için yapmayın. Mübarek gün, sakin olun" diyerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Taraflar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.