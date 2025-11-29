Çorum'da yoldan çıkan otomobil, taşlık alanda asılı kaldı

- Çorum'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle köprüden taşlık alana savruldu ve asılı kaldı.
- Sürücü ve yanındaki 2 çocuk, kazayı yara almadan atlattı.
- Araç, devrilmemesi için iplerle sabitlenirken polis inceleme başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Çorum Slimkent Caddesi’nde, I.Ç. idaresindeki 06 EAS 90 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
ARAÇ TAŞLIK ALANA DÜŞTÜ
Savrulan otomobil, köprü kenarındaki taşlık alana düşerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALANAN YOK
Otomobilde bulunan sürücü ve 2 çocuk, kazayı yara almadan atlattı.
Taşlık alanda askıda kalan araç, devrilmemesi için ip yardımıyla yol kenarındaki demir levhaya bağlanarak sabitlendi.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.