Çorum'da yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

İHA
Okul yolunda bir kaza daha yaşandı.
Çorum'un il merkezinde bulunan Üçtutlar Mahallesi'ndeki bir okulun önünde yaşanan olayda, 9 yaşındaki Ö.N.Z. yolun karşısına geçmek istedi.
Öğrenciye çarptı
Bu sırada seyir halinde ilerleyen otomobil sürücü Orhan Ö., direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Bu sırada ilkokul öğrencisine çarptı.
Hastaneye kaldırıldı
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı öğrenci, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.