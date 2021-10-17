Trafik kazasında hayatını kaybeden kızının cenazesi başında gözyaşı döken babanın feryadı, yürekleri dağladı.

Çorum'daki Sungurlu-Boğazkale karayolunun 19'uncu kilometresinde seyir eden 53 yaşındaki Sebahattin Kılıç, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kılıç'ın aracı, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Kazada 58 yaşındaki Tekmile Kılıç olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Sebahattin Kılıç ve otomobilde yolcu olarak bulunan Esma Bircan Saltan yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Esma Bircan Saltan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Çorum'daki baba, kızının cenazesi başında gözyaşlarına boğuldu VİDEO







KIZININ CENAZESİNİN BAŞINDAN AYRILMADI

Kazayı duyan Kılıç’ın yakınları olay yerine akın ederken, kazada hayatını kaybeden Tekmile Kılıç’ın babası Hasan Hamurcu uzun süre kızının cansız bedeninin başından ayrılmadı. Gözyaşlarına boğulan acılı babayı yakınları teselli etti. Kılıç’ın kızı olduğu öğrenilen Ayşegül ise, "Anne haftaya sınav sonuçları açıklanacaktı. Beni okula sen götürecektin." diyerek ağladı.





MORGA KALDIRILDI

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekmile Kılıç’ın cenazesi otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



