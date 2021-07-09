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    Çorum'daki fabrikanın kuleleri, saniyeler içinde yıkıldı

    Belediyenin satın aldığı çimento fabrikası arazisinde, çelik kulelerin saniyeler içinde ekipler tarafından yıkılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 09.07.2021 - 16:47
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    Çorum'daki fabrikanın kuleleri, saniyeler içinde yıkıldı

    Çorum'daki çimento fabrikasının Çorum Belediyesi’ne devri tamamlandı.

    Devrin tamamlanmasının ardından söküm ve yıkım çalışmalarına devam ediliyor.

    Fabrikaya ait, 70 metre uzunluğundaki ısıtma kulelerinin yıkımı gerçekleştirildi.

    YIKIM ANI KAMERADA

    Çelik kulelerin ekipler tarafından saniyeler içinde yıkılma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Çorum daki fabrikanın kuleleri, saniyeler içinde yıkıldı #1

    Çorum daki fabrikanın kuleleri, saniyeler içinde yıkıldı #2

    Çorum daki fabrikanın kuleleri, saniyeler içinde yıkıldı #3

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