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- Çorum'daki fabrikanın kuleleri, saniyeler içinde yıkıldı
Çorum'daki fabrikanın kuleleri, saniyeler içinde yıkıldı
Belediyenin satın aldığı çimento fabrikası arazisinde, çelik kulelerin saniyeler içinde ekipler tarafından yıkılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 09.07.2021 - 16:47
Çorum'daki çimento fabrikasının Çorum Belediyesi’ne devri tamamlandı.
Devrin tamamlanmasının ardından söküm ve yıkım çalışmalarına devam ediliyor.
Fabrikaya ait, 70 metre uzunluğundaki ısıtma kulelerinin yıkımı gerçekleştirildi.
YIKIM ANI KAMERADA
Çelik kulelerin ekipler tarafından saniyeler içinde yıkılma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.