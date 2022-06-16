Cansız bedeni bulunan Elif Akıllı'nın ölmeden önceki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'un Osmancık ilçesi Güney Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Elif Akıllı, 14 Haziran 2022 Salı günü öğle saatlerinde evinden ayrılmıştı.

İHA'nın haberine göre; evine dönmeyen genç kızdan haber alamayan yakınları, polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Güvenlik kameraları incelendi

İlçedeki kent güvenlik sistemi ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, genç kızın en son Kızılırmak istikametine gittiğini belirledi.

Cansız bedenine ulaşıldı

Polis, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucu talihsiz genç kızın cansız bedeni, ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılırmak nehri Karaçay bendinde bulundu.

Sudan çıkartılan genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorum'daki genç kızın ölmeden önceki görüntüleri VİDEO







Genç kızın son görüntüleri

İki gün önce evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Elif Akıllı'nın görüntüleri, Kızılırmak nehri yakınlarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yolda yürüyen genç kızın, karşılaştığı bir sokak köpeğini sevdikten sonra yürümeye devam ettiği görülüyor.



