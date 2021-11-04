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    Çorum'daki kaçak silah şüphelisi: Haberim yok, kapımı onarın

    Fazla sayıda silah bulunduğu ihbarı ile ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, gecekondunun kapısı kırılarak operasyon düzenlendi. Ev sahibi, silahlardan haberi olmadığını söyleyip onarım istedi.
    • DHA
    • 04.11.2021 - 16:14
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 17:42
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    Çorum'daki kaçak silah şüphelisi: Haberim yok, kapımı onarın

    Çorum'daki bir gecekonduda çok sayıda silah bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

    Ekipler, savcılık kararıyla gittikleri eve çilingir yardımı ile girdi.

    AV TÜFEĞİ VE FİŞEK BULUNDU

    Yapılan incelemede kaçak 3 av tüfeği ile 55 adet fişek bulundu.

    Gecekonduya silah bırakan şüpheli O.C. ve S.C. yakalanarak gözaltına alındı.

    Çorum daki kaçak silah şüphelisi: Haberim yok, kapımı onarın #1

    "SİLAHLARDAN HABERİM YOK"

    Şüphelilerden S.C. ifadesinde; babasına ait olduğunu söylediği eve 2 yıldır gitmediğini, silahlardan da haberinin olmadığını iddia etti.

    S.C. ayrıca, baskın sırasında çilingir yardımı ile girilen evin arızalanan kapısının ise onarılmasını talep etti.

    Çorum daki kaçak silah şüphelisi: Haberim yok, kapımı onarın #2

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çorum daki kaçak silah şüphelisi: Haberim yok, kapımı onarın #1

    Çorum daki kaçak silah şüphelisi: Haberim yok, kapımı onarın #4

    Çorum daki kaçak silah şüphelisi: Haberim yok, kapımı onarın #5

    Çorum daki kaçak silah şüphelisi: Haberim yok, kapımı onarın #6

    Çorum daki kaçak silah şüphelisi: Haberim yok, kapımı onarın #7

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