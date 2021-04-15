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    Çorum'daki parkta uyarılan kişi: Hanım temizlik için evden kovdu

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan parkta oturan kişi polisten uyarı alınca, "Hanım temizlik yapıyorum diye evden kovuyor. Siz parklarda oturmamıza izin vermiyorsunuz" diyerek sitem etti.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 15:39
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 15:49
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    Çorum'daki parkta uyarılan kişi: Hanım temizlik için evden kovdu

    Çorum'da koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekipleri denetimlerde bulundu.

    Hürriyet Parkı'nda şerit çekilerek önlem alınan alanda oturan kişiler polis tarafından uyarıldı.

    Bu sırada bir kişi kendisini uyaran polise, eşinin temizlik yaptığını belirterek sitem etti.

    Bankta oturan kişi, kendisini kaldırmak isteyen polise cevap olarak, “Hanım temizlik yapıyorum diye evden kovuyor. Siz parklarda oturmamıza izin vermiyorsunuz. Şimdi eve gideceğim, hanımla kavga edeceğim, bana ‘daha temizliğim bitmedi erken niye geldin’ diyecek. Orda oturma, burada oturma. Uzayda mı oturacağız.” diye yanıt verdi.

    Çorum'daki parkta uyarılan kişi: Hanım temizlik için evden kovdu VİDEO

    "CİDDİ BİR HASTALIK VAR"

    Polis memuru ise “Sizin sağlığınız bizim için önemli. Ciddi bir hastalık var. Bunu kurallara uyarak hepimiz çözeceğiz.” dedi.

    Polis ve vatandaş arasındaki diyalog çevredekileri güldürdü.

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