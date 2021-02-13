Çorum’daki silahlı kavgada 2 kişi öldü

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 39 ve 35 yaşlarındaki 2 kişi hayatlarını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Dün gece saatlerinde Çorum merkeze bağlı Yoğunpelit köyünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla vurulan İrfan Çelik, Muharrem Kılıç ve Fatih Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 KİŞİ KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan İrfan Çelik ve Muharrem Kılıç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.





















