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- Çorumlu Nurcan öğretmen, koronavirüse yenik düştü
Çorumlu Nurcan öğretmen, koronavirüse yenik düştü
Korona nedeni ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden genç kadının ölümü, sevenlerini yasa boğdu.
- İHA
- 15.10.2021 - 17:57
- Güncelleme : 15.10.2021 - 17:58
Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Nurcan Uçar, koronavirüse yakalandı.
40 yaşındaki genç kadının tedavisi hastanede devam ederken, bir süre sonra durumunun ağırlaşmasıyla hastalığa yenik düştü.
MESLEKTAŞLARI CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Meslektaşı olan eşi Murat Uçar, düzenlenen cenzare töreninde ayakta durmakta güçlük çekti.
Nurcan öğretmenin cenazesine, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Şube Müdürü Ömer Özdemir, Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç ve meslektaşları da katıldı.
GÖZYŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ
Mihrihatun Camii’nde cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından genç kadın, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Çorumlu Nurcan öğretmen, koronavirüse yenik düştü VİDEO