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Mustafa Akan'dan Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral ile ilgili paylaşım

Mustafa Akan'dan Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral ile ilgili paylaşım Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral, karşı karşıya geldikleri Al Nassr- Al Ahli mücadelesi sonrası Mus-Car yöneticisi Mustafa Akan ile bir araya geldi. İki isim de Akan için forma imzalayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.