Suudi Arabistan Pro Ligi 24. hafta mücadelesinde Cristiano Ronaldolu Al Nassr, deplasmanda milli futbolcumuz Merih Demiral'ın ter döktüğü Al Ahli'yle karşılaştı.
Bir dönem Juventus'tan takım arkadaşı olan iki ismi buluşturan mücadele, Al Nassr'ın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
Eski takım arkadaşlarını buluşturan karşılaşma
Karşılaşmanın tek golü, dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun 68. dakikada kullandığı penaltı vuruşuyla geldi.
İlgiyle takip edilen karşılaşmayı tanıdık bir isim de takip etti.
Mus-Car da oradaydı
Mus-Car yöneticisi Mustafa Akan, karşılaşmanın bitiminde Cristiano Ronaldo ve Melih Demirar ile bir araya geldi.
İki yıldız, Akan için forma imzaladı.
Hatıra fotoğraflarının da çektirilmesinin ardından Mustafa Akan o anları paylaştı.
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