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    Cudi Dağı'nda 200 metreden düşen kamyonda 1 kişi ölü

    Şırnak'ın Cudi Dağı'nda kömür boşaltılan kamyon, 200 metre yuvarlandı. Kamyonda bulunan 2 kişiden 1'i ölürken, diğerinin tedavisi sürüyor.
    • 23.04.2022 - 17:35
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    Cudi Dağı'nda 200 metreden düşen kamyonda 1 kişi ölü

    Şırnak'ın Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocağında Mehmet Ali Külter’in (32) kömür boşalttığı kamyon, yaklaşık 200 metreden yuvarlandı.

    Yaşanan korkunç kazada Külter ile yanında bulunan 21 yaşındaki Hacı Acar yaralandı.

    Müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

    Çağırılan ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Ali Külter, kurtarılamadı.

    Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Külter’in cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

    DHA'nın haberine göre, Hacı Acar’ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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