Cuma namazında Atatürk'e dua edilmesine tepki gösterip hakaret etti: Cezası belli oldu Cuma namazı sırasında Atatürk'e dua edilmesine tepki gösterip Atatürk'e ve imama hakaret eden şahıs, hakim karşısına çıktı. Mahkeme alenen hakaret suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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DHA

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da yaşanan hakaret olayına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

10 Kasım'da Beşiktaş'taki bir camideki Cuma Namazı hutbesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e dua edildi.

İmama ve Atatürk'e hakaret etti

Bu duruma tepki göstererek camiden çıkan Ahmet Bostancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve dua eden imama hakaret etti.

Ardından olay geniş yankı uyandırdı ve tepkiler de beraberinde geldi. Bugün de Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava duruşması görüldü.

Görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Ahmet Bostancı katıldı.

'Hakaret suçu zincirleme şekilde işlendi'

Bir önceki celse mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın suç tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu farklı paylaşımlarla Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçunun zincirleme şeklinde işlendiğinin anlaşıldığını ifade etmiş ve sanık hakkında 1 yıl 9 ay 15 günden 7 yıl 9 ay 15 güne kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istemişti.

"Puşt kelimesini güvenilmez anlamında kullandım"

Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Bostancı, "Tahliye edildikten sonra yaptığım araştırmada, attığım iddia edilen ‘ben de bunun sinkaf ediyorum’ şeklinde tweeti atmadım. Onu kabul etmiyorum. 'Puşt' şeklinde yazdığım tweet, hakaret amacıyla değil, güvenilmez manasında kullanmıştım. Ben ceza alacağım bir husus göremiyorum. İslam hukukuna göre inançsız ölen kişinin arkasından dua edilmemesi gerekir. 2 ay cezaevinde kaldım. Bu yeterli bir cezadır. Beratımı talep ediyorum." dedi.

Cezası belli oldu

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Bostancı’nın Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

"Bunların arkasında namaz kılınmaz"

Şahıs, söz konusu videoda ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Hutbede hiçbir şekilde bulunmamasına rağmen anılmamasına rağmen imam vaazında zat-ı malum olan kişiye rahmet okudu ve namazdan sonra onun ruhuna Kur’an okunup o şekilde hediye edileceğini söyledi. Bunların arkasında namaz kılınmaz. Allah kafirleri müşrikleri kahretsin. Bizleri bu kafirlerden beri etsin.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)