Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu

140 kalem eser, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılan törenle hizmete alındı. Eserlerin toplam yatırım bedelinin 5 milyar 125 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceden planladığı, fakat Batın’da maden faciası nedeniyle ertelenen toplu açılış töreni bugün gerçekleştirildi.

Yatırım bedeli 5 milyar 125 milyon lirayı bulan 140 eserin toplu açılış törenine katılım yoğun oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı gerçekleştirilen törende Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1.525 konut, 17 iş yeri, bir cami, büyükşehir yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerinin açılışı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin surlarının restorasyonundan tamamlanan yollara, Dicle Nehri’ni koruyacak atıksu arıtma tesisine, sokak sağlıklaştırma projelerinden, ilçelerdeki millet bahçelerinin de arasında bulunduğu birçok projenin yapımı tamamlandı.

Sur duvarlarının restorasyonları tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarıyla birlikte 2020’de “Surlarda Diriliş Başlıyor” mottosuyla başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında; 1’inci etapta Urfa Kapıyı koruyan 2 burç, Ben u Sen Burcu (Ulu Beden), Yedi Kardeş Burcu, Nur Burcu ve Selçuklu Burcu gibi en bilindik ve en nitelikli burçlar dahil olmak üzere toplam 6 burç ve onları birbirine bağlayan sur duvarları restorasyonu tamamlandı.

Restorasyonun 1. etabı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Bismil Atıksu Arıtma Tesisi

Bismil’deki doğal yaşamı koruyacak ve Dicle Nehri’ni gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakacak olan Bismil Atıksu Arıtma Tesisi de Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı.

48 bin metrekare alan üzerine kurulan Bismil Atıksu Arıtma Tesisi, günlük kanalizasyon hatlarından aldığı 12 bin 500 metreküp atıksuyu arıtarak Dicle Nehri’ne, temiz bir şekilde bırakacak.

Asfalt yolların yapımı tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü yol yapım işi kapsamında 80 kilometre sıcak asfalt, 2 bin kilometre sathi kaplama, 275 bin metrekare kilitli parke taşı ve 300 kilometre stabilize yolun açılışı da yapıldı.

Millet bahçeleri

Bismil, Dicle, Hazro ilçelerinde tamamlanan Millet Bahçeleri ile kent merkezinde tamamlanan Büyükşehir Fidanlık Alanı ve Şanlıurfa Yoncalı Kavşak da açılışı yapılan projeler arasında yer aldı.

Bağlar kapalı semt pazarı Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez Bağlar ilçesi Kamışlı Bulvarı’nda yer alan kentte ilk olma özelliğine sahip olan ve 4 bin 848 metrekareden oluşan 68 satış standın bulunduğu Bağlar Kapalı Semt Pazarını hizmete açtı.

Çermik Belediyesi hizmet binası

Büyükşehir Belediyesi, kent mimarisine uygun olarak inşa ettiği Çermik Belediyesi hizmet binasının yapımını tamamladı. Vatandaşların belediye hizmetlerini daha iyi bir ortamda almaları için projelendirilen belediye hizmet binası bodrum, zemin ve 3 kat ile birlikte 3 bin 360 metrekare alandan oluşuyor.

Melike Belkıs Kaplıcaları, doğası ve tarihi eserleri ile önemli turizm potansiyeline sahip olan Çermik’te sokak sağlıklaştırma çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmayla ilçenin çehresini değiştirdi.

Okul ve yurt yenileme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği çalışmalar arasında Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime destek çalışmaları kapsamında bakım ve onarımını yaptığı Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu ile 75.Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu ve Kiptaş Lisesi’nin yurtları da yer alıyor.

Diyarbakır Çevre Yolu

Diyarbakır'ı bölgenin en önemli ulaşım akslarına bağlayan Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu, Diyarbakır trafiğini düzenlemek amacıyla inşa edilen çevre yolu ile Elazığ, Şanlıurfa ve Mardin yönünden gelen transit trafiğin şehir içinde neden olduğu yoğunluk rahatlatılarak, trafik güvenliği artırılmış ve kazaların önüne geçilecek.

Şehrin çevre yolu ağı, Diyarbakır-Şanlıurfa ve Diyarbakır-Mardin akslarını bağlayan toplam 29,3 kilometre uzunluğundaki Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu ile artırıldı. Güneybatı Çevre Yolu'nun 13 kilometrelik Kuzeybatı Çevre Yolu'na entegre edilmesiyle Diyarbakır'ın çevre yolu uzunluğu toplam 42,3 kilometreye ulaşıyor. Kullanıcılarına konforlu ulaşım imkanı sağlayan çevre yolu ile Diyarbakır şehir geçişini 4 kilometre kısaldı. 40 dakika süren seyahat süresi de 25 dakika kısaltılarak 15 dakikaya indi.

"Belediyeyi terör örgütüne peşkeş çeken kişilerden alarak yeniden sizlerin hizmetine verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki hitabın ise öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

"Büyükşehir Belediyesi'ni terör örgütüne peşkeş çeken kişilerden alarak yeniden sizlerin hizmetine verdik. Bu belediyelerimizde çok güzel hizmet veriliyor.

Büyükşehir Belediyemiz 1 milyar 710 milyonluk yatırımla yol, fidanlık, eğitim kurumlarının bakım onarımı gibi hizmetleri kazandırdı. Belediyelerimizin tüm bu eser ve hizmetlerinin resmi açılışını da bugün buradan yapıyoruz.

"19 fabrika şehrimizin parlayan yıldızına katkı sağlayacaktır"

Diyarbakır yeniden ülkemizin en önemli sanayi ve üretim kenti olma yolunda hızla ilerliyor. 15 yeni fabrika ve OSB'de açılışını yapacağımız 4 yeni fabrika buna işaret ediyor. Toplamdaki 19 fabrika üretimde, ihracatta, istihdamda yapacağı katkılar, şehrimizin parlayan yıldızına katkı sağlayacaktır. Resmi rakamı henüz almadım ama 70 binin üzerinde bir katılım var."