Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.920
0.03%
BTXN Coin
9.75
-2.50%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan’da ‘Beyaz Melesli Kadınlarla’ buluştu

    Diyarbakır’da açılışlara katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silvan ilçesinde “Beyaz Melesli Kadınlarla” bir araya geldi.
    • 23.10.2022 - 19:31
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 19:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan’da ‘Beyaz Melesli Kadınlarla’ buluştu

    Diyarbakır'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bakanlarla birlikte helikopter ile Silvan ilçesine geçti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan'da “Beyaz Melesli Kadınlarla” bir araya geldi. Erdoğan'ı Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK Üyesi ve Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Suna Kepolu Ataman ile vatandaşlar karşıladı.

    'Beyaz Melesli Kadınlarız Biz de Varız' projesi

    İHA'nın haberine göre bölgenin 'Hanım Ağası' olarak isimlendirilen Suna Kepolu Ataman, 'Beşiği Sallayan, Dünyayı Sallar' sloganı ile Diyarbakır'ın ilçeleri ve köylerinde 'Beyaz Melesli (Tülbentli) Kadınlarız Biz de Varız' projesini hayata geçirmişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan’da ‘Beyaz Melesli Kadınlarla’ buluştu VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan’da ‘Beyaz Melesli Kadınlarla’ buluştu #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan’da ‘Beyaz Melesli Kadınlarla’ buluştu #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan’da ‘Beyaz Melesli Kadınlarla’ buluştu #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan’da ‘Beyaz Melesli Kadınlarla’ buluştu #4


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Capone, Fatih Terim'i ziyaret etti
    Futbol

    Capone, Fatih Terim'i ziyaret etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor

    Görüş Bildir