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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın çay teklifini kırmadı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası cadde üzerindeki vatandaşların çay teklifini kabul edip sohbet etti.
    • 17.06.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 17:59
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın çay teklifini kırmadı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada cadde üzerinde bulunan vatandaşlardan çay daveti aldı.

    Çay içip sohbet etti

    Daveti kabul eden Erdoğan, vatandaşlarla birlikte çay içip sohbet etti.

    Fahrettin Altun da eşlik etti

    İHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın çay teklifini kırmadı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın çay teklifini kırmadı #2


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