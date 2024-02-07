Cumhurbaşkanı Erdoğan yolda durup vatandaşlarla fotoğraf çektirdi Şanlıurfa’da deprem konutlarının kura çekim törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracıyla ilerlediği sırada yolunu kesip fotoğraf çektirmek isteyen öğrenci ve aileleri kırmadı.

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İHA

Şanlıurfa’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bin 314 deprem konutunun kura çekimi için Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ne gitti.

Konferans salonundaki törene katılan Erdoğan, makam aracıyla bölgeden ayrılırken bir grup öğrenci ve aile yolunu kesti.

Vatandaşlarla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi

Aracı durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sohbet ettikten sonra birlikte fotoğraf çektirdi.

Çocuklara oyuncak hediye etti

Çocuklara da oyuncak hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra üniversiteden ayrıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)