Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımda bir gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Pınar Ö'nün yakalanması için çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİ BAĞCILARDA YAKALANDI

Adresi belirlenen Pınar Ö, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla Bağcılar'da yakalandı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Pınar Ö'nün, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞANA YÖNELİK HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMDA BULUNAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "05 Şubat 2022 günü, Sosyal paylaşım sitelerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik provokatif ve Hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Pınar Ö. isimli şahıs ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Nöbetçi Savcı ile yapılan görüşmede şahsın gözaltına alınması, ifadesinin akabinde savcılık makamında hazır edilmesi talimatları alınmıştır. Konu ile ilgili olarak şüpheli şahsın Bağcılar/Güneşlide bulunan ikamet adresine gidilmiş ve şüpheli şahıs ikamet adresinden yakalanarak gözaltına alındı" denildi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN SUÇ TEŞKİL EDEN PAYLAŞIMLAR HAKKINDA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5 Şubat 2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kendisi ve eşinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu yönünde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımını ilgi tutarak yapılan bir kısım paylaşımlarda; Cumhurbaşkanı'na hakaret, dini değerleri aşağılama vs suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız yetkisinde tespit edilen şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup konuyla ilgili gerekli adli işlemler kolluk birimleriyle birlikte yürütülmektedir."







