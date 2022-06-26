Sokak ortasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik küfür ve hakaretlerde bulunan 2 kişi, vatandaş tarafından dövüldü.

Tekirdağ Kapaklı'da bir caddenin ortasında motosikletten inen şahıs, yüksek sesle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a küfürler savurdu.

Dün 15.30 sıralarında etrafa küfürler ederek bölgedeki vatandaşların dikkatini çeken şahıs, birlikte olduğu kardeşinin motosikletine binerek olay yerinden uzaklaşmaya başladı.

Hakaret edip çevreye saldırdılar

O esnada kendisine tepki geldiğini gören B.T. ve D.T. isimli kardeşler, motosikletten inerek yoldan geçen bir kişiye saldırdı.

Saldırganlar küfürlerini sürdürünce çevredeki vatandaşlar tarafından darbedilmeye başlandı.

Mahalleli dayak attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine hakaret etmeleri nedeniyle tepki çeken saldırganların mahalleliden dayak yediği anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokak ortasında küfür edince dayak yedi ViDEO

Polis gözaltına aldı

AK Parti eski Gençlik Kolları Başkanı A.E.'nin de müdahil olduğu kavgada, vatandaşlar tarafından meydan dayağı atılan B.T. ve D.T. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.