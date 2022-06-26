Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
360.570
-0.43%
BTXN Coin
6.95
-5.05%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokak ortasında küfür edince dayak yedi

    Sokak ortasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik küfür ve hakaretlerde bulunan 2 kişi, vatandaş tarafından dövüldü.
    • 26.06.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 16:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokak ortasında küfür edince dayak yedi

    Tekirdağ Kapaklı'da bir caddenin ortasında motosikletten inen şahıs, yüksek sesle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a küfürler savurdu.

    Dün 15.30 sıralarında etrafa küfürler ederek bölgedeki vatandaşların dikkatini çeken şahıs, birlikte olduğu kardeşinin motosikletine binerek olay yerinden uzaklaşmaya başladı.

    Hakaret edip çevreye saldırdılar

    O esnada kendisine tepki geldiğini gören B.T. ve D.T. isimli kardeşler, motosikletten inerek yoldan geçen bir kişiye saldırdı.

    Saldırganlar küfürlerini sürdürünce çevredeki vatandaşlar tarafından darbedilmeye başlandı.

    Mahalleli dayak attı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine hakaret etmeleri nedeniyle tepki çeken saldırganların mahalleliden dayak yediği anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokak ortasında küfür edince dayak yedi ViDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a sokak ortasında küfür edince dayak yedi #1

    Polis gözaltına aldı

    AK Parti eski Gençlik Kolları Başkanı A.E.'nin de müdahil olduğu kavgada, vatandaşlar tarafından meydan dayağı atılan B.T. ve D.T. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a sokak ortasında küfür edince dayak yedi #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a sokak ortasında küfür edince dayak yedi #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan a sokak ortasında küfür edince dayak yedi #4


    İlginizi Çekebilir

    Ürdün'de kolları olmadan mozaik sanatı yapıyor
    Dünya

    Ürdün'de kolları olmadan mozaik sanatı yapıyor

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Temel Karamollaoğlu: İdam cezası verilmesi kanaatindeyiz
    Gündem

    Temel Karamollaoğlu: İdam cezası verilmesi kanaatindeyiz

    Görüş Bildir