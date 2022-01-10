Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Grup Engin Özkoç'a dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusu dışında, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a 250 bin liralık tazminat davası açtı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, geçtiğimiz günlerde partisinin Kocaeli'deki İl Danışma Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Özkoç, "Sen FETÖ’cünün Allah'ısın, bir numaralı sanığısın. Senin kaçacak yerin yok. Sonuna kadar senden hesap soracağız, sonuna kadar." demişti.

Bu açıklamaların ardından konuyla ilgili gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"FETÖ, CUMHURBAŞKANIMIZA BÜYÜK BİR HUSUMET BESLEMEKTEDİR"

Özkoç'un, Erdoğan'a yönelik açıklamalarının mesnetsiz ve kişilik haklarına ağır saldırı mahiyetinde olduğu ifade edilen dilekçede, şu değerlendirmeye verildi:

"Cumhurbaşkanımız, 40 yılı aşkın var olan bir yapının terör örgütü olarak ilan edilmesi ile devletten ve toplumdan tasfiyesi edilmesi mücadelesine liderlik etmiş ve çok önemli başarılar elde etmiştir. Bu nedenle FETÖ, Cumhurbaşkanımıza büyük bir husumet beslemektedir. Bu husumetin bir yansıması olarak 15 Temmuz darbe girişiminde, Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast düzenlemiştir. Bu husus, kesinleşen Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dava dosyası ile sabittir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, mağduru olduğu bir örgütün faili olarak gösterilmeye çalışmaktadır, ki bu nitelikteki iddiaların akıl ve mantıkla kabil-i telif olmadığı açıktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, siyasi liderliği ve mücadelesi sayesinde silahlı terör örgütü PKK'nın da bitme noktasına geldiği kaydedilen dilekçede, bu nedenle örgütün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu husumetin, örgüt elebaşları ve mensupları tarafından sık sık dile getirildiği aktarıldı.

"HAKARET KASTI YORUMA MAHAL BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE ORTADADIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, FETÖ ve PKK'ya karşı mücadele ve kararlılığının, toplumun her kesimi tarafından takdir edildiğine dikkat çekilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün terör örgütlerinin egemen olmadığı, özgür ve bağımsız, bütünlüğünü muhafaza etmiş bir ülkede yaşıyorsak, bunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlı mücadelesinin payı büyüktür. Cumhurbaşkanı'mızı, canı pahasına mücadele ettiği terör örgütlerinin parçası veya yardımcısı olarak göstermek açık bir iftiradır ve kişilik haklarına ağır bir saldırıdır. Kaldı ki adı geçen kişi, bu nitelikteki kışkırtıcı açıklamalarını artık alışkanlık haline getirmiştir. Geçmişte de benzeri mesnetsiz ve kışkırtıcı açıklamalar yaparak TBMM'de gerginliklerin fitilini ateşlemiş ve nahoş görüntülerin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Hakaret kastı, yoruma mahal bırakmayacak şekilde ortadadır.

"250 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNATIN MAHKEME KARARININ YÜKSEK TİRAJLI BİR GAZETEDE YAYINLANMASI TALEP EDİLMİŞTİR"

Dava ve şikayet konusu söz ve eylemlerinin, düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında himaye edilmesi mümkün değildir. Çünkü bu hürriyetlerin sağladığı yetkiler açıkça kötüye kullanmış, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kişilik haklarını ihlal ederek, ifade hürriyetinin sınırlarına tecavüz edilmiştir. Sonuç olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen şikayet dilekçesinde, Engin Özkoç hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma açılması talep edilmiştir. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dilekçede ise 250 bin lira manevi tazminatın tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması talep edilmiştir."