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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şinzo Abe için taziye mesajı

    Suikasta uğrayan eski başbakan Şinzo Abe, hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abe için taziye mesajı yayınladı.
    • 08.07.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 13:15
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şinzo Abe için taziye mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da suikasta uğrayan Şinzo Abe için taziye mesajı yayınladı.

    Mesajında Abe için 'değerli dostum' ifadelerini kullanan Cumhurbaşaknı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe’nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

    En uzun görev yapan başbakandı

    Eski Başbakan Şinzo Abe, Nara kentinde seçim kampanyası çalışmalarına katılmıştı.

    Konuşma sırasında silahlı saldırıya uğrayan Abe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamştı.

    67 yaşındaki Abe, Japonya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanıydı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan, Şinzo Abe için taziye mesajı #1

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan, Şinzo Abe için taziye mesajı #2


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