Cumhurbaşkanı'na ait denilen yat, Suudi Arabistanlı iş insanının çıktı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olduğu iddia edilen lüks yatın, Suudi bir iş insanına ait olduğu ortaya çıktı. Yat, Yatcht Show’da sergilendikten sonra gerçek sahibine teslim edilecek.

Sosyal medyada ardı arkası kesilmeyen bilgi kirliliği ve yalan üzerine kurgulanmış paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.

Sedef Kabaş isimli bir kullanıcı, lüks bir yatın görüntülerini paylaşarak yatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğunu iddia etti.

Kabaş, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, günlerce süren orman yangınlarına da atıfta bulunarak, “Bir ülke var; On binlerce hektar doğal ormanı yanarken, 4 milyon dolar verilmediği için hangarda bekletilen yangın söndürme uçaklarına sahip. Bir ülke var; sarayları, özel uçakları, on milyonlarca euro değerinde megayatı olan bir Cumhurbaşkanı'na sahip.” ifadelerini kullandı.

Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Fakat, işin gerçeğinin ortaya çıkması, fazla uzun sürmedi.

SON KONTROLLERDEN GEÇİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olduğu iddia edilen lüks yatın, ismi açıklanmayan Suudi bir iş insanına ait olduğu ortaya çıktı.

Antalya Serbest Bölge’de inşa edilen yat, dün denize indirilerek son kontrollerden geçirildi.

MONACO’DA SERGİLENECEK

Lüks yatın, 22-25 Eylül’de Monaco Yacht Show'da sergilendikten sonra sahibine teslim edileceği bildirildi.

Ayrıca lüks yatın, günler sonra Suudi alıcısına teslim edileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanına ait denilen yat, Suudi Arabistanlı iş insanının çıktı VİDEO

