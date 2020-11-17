Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan Ekrem Eşkinat’ın cezası belli oldu

Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan Ekrem Eşkinat’ın cezası belli oldu

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan yargılanan Tekirdağ Süleymanpaşa eski Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’a, 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Tekirdağ Süleymanpaşa eski Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat‘a, 23 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşen CHP Süleymanpaşa İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşma sebebiyle, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ile "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında açılan davada karar bugün çıktı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Tekirdağ Adalet Sarayı 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; Eşkinat, avukatı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan Ekrem Eşkinat, beraatini istedi.

11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI ALDI

Mahkemece Ekrem Eşkinat'ı, suçun işleniş şekli, kastının yoğunluğu ve kişisel durumu dikkate alınarak, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan alt sınırdan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, hakaret eyleminin alenen işlendiğinden anlaşılmakla cezayı 1/6 oranında artırım yapılarak sanığın 1 yıl 2 aya hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Sanık Ekrem Eşkinat, duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak, cezasının 1/6 oranında indirilerek 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.