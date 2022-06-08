Cumhuriyet savcısının ölümünde, astsubay 2,5 yıl hapise çarptırıldı

Astsubay arkadaşlarıyla evde doğum günü kutlarken başından vurulup hayatını kaybeden cumhuriyet savcıcı Özlem Salkım'ın ölümünde, astsubaya 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan hapis cezası verildi.

Yozgat'ta 24 Şubat 2021 yılında yaşanan olayda, Sorgun Adliyesi'nde görev yaoan cumhuriyet savcusu Özlem Salkım (28), evinde arkadaşlarıyla doğum günü kutlarken başından vurularak hayatını kaybetti.

Salkım'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada olay sırasında evde bulunan astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. hakkında, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Astsubay silahını kitaplığa bıraktı

İddianamede; savcı Özlem Salkım'ın doğum gününü kutlamak için arkadaşları cumhuriyet savcısı H.A. ile astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. ile evinde bir araya geldiği, Ahmet M.'nin, Mehmet S. ile mutfakta yiyecekleri hazırlarken belindeki silahı kitaplığın üzerine bıraktığı, sonra grubun birlikte yemek yiyerek, alkol aldığı belirtildi.

Yemek sırasında Mehmet S.'nin kitaplığın üzerindeki silahı gösterip, 'Bu silah kimin' demesi üzerine Özlem Salkım'ın tabancayı eline alarak şaka amacıyla astsubaylara doğrulttuğu, Ahmet M.'nin 'Savcım silahla oynamayın, ağzımızın tadı bozulmasın' dediği, sonra kendi başına dayadığı sırada ateş aldığı belirtildi.

Savcı mütalaasını açıkladı

Astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S.'nin tutuksuz yargılandığı Sorgun 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Karar duruşmasında sanıklardan Ahmet M. ile taraf avukatları hazır bulunurken, diğer sanık Mehmet S. katılmadı. Özlem Salkım’ın anne ve babası da duruşmada yer aldı.

Astsubaya 2 yıl 6 ay hapis

Savcı, mütalaasını açıklayarak, 2 sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis talep etti. Sanık Ahmet M., mütalaayı kabul etmeyerek, beraatini talep etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, silahın sahibi Ahmet M.'ye 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Diğer sanık astsubay Mehmet S.'nin ise beraatine karar verildi. Özlem Salkım'ın babası Ramazan Salkım, karara tepki göstererek, istinafa itiraz başvurusu yapacaklarını söyledi.