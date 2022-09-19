Çürük muzu 'yerli' etiketiyle sattılar

İstanbul'da bir zincir makette reyonda indirimli olarak satışa sunulan çürük muzların görüntüsü tepki topladı.

İstanbul'da bir markette satılan muzlar sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf karesinde çürümüş olduğu görünen muzlar, 'yerli muz' etiketiyle raflarda yer aldı.

Hem çürük hem de indirimli

Muzların indirimli fiyatla satılması ise tepkilere neden oldu.

Paylaşılan fotoğrafa göre kilosu 24,50 TL'den satılan muzun, indirimle 17,90 TL'den satılmaya başlandığı görüldü.

Esprilere konu oldu

Öte yandan hızla yayılan görüntüye bazı kullanıcılar tepki gösterirken "Çürümüş muz indirimle 17,90 TL" esprileri yapıldı.