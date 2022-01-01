Euro
15.1063
1.20%
Dolar
13.2545
0.55%
Altın
779.6670
1.44%
Borsa
1,857.65
-0.32%
Bitcoin
620.870
0.40%
BTXN Coin
35.19
-2.33%
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    D-100 Karayolu'nda 10'dan fazla araç birbirine girdi

    Beylikdüzü D-100 Karayolu Ankara istikametinde 10'un üzerinde aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda yaralı olduğu bilgisi verildi.
    • DHA
    • 01.01.2022 - 02:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    D-100 Karayolu'nda 10'dan fazla araç birbirine girdi

    Beylikdüzü D-100 Karayolu Ankara istikametinde 10'un üzerinde aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

    ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

    Aralarında çocuklarında çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

    AYRINTILAR GELECEK

     


    Görüş Bildir