D-100 Karayolu'nda 10'dan fazla araç birbirine girdi

Beylikdüzü D-100 Karayolu Ankara istikametinde 10'un üzerinde aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda yaralı olduğu bilgisi verildi.

Beylikdüzü D-100 Karayolu Ankara istikametinde 10'un üzerinde aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Aralarında çocuklarında çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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