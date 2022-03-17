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    D-100 Karayolu'nda bariyerlere giren aracın sürücüsü yola fırladı

    İstanbul Kadıköy D100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada yüksek hızlı otomobil bariyerlere girerken, sürücü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 17.03.2022 - 03:41
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 03:43
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    D-100 Karayolu'nda bariyerlere giren aracın sürücüsü yola fırladı

    D100 kara yolunda Kadıköy istikametinden Ankara istikametine doğru giden 34 SIR 97 plakalı lüks aracın şoförü Saltık Buğrahan Demir, iddiaya göre aşırı hız yaparak hareket halinde olduğu aracı direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

    CAMDAN FIRLADI, TAKLALAR ATTI

    Bariyerlere giren araç camından fırlayarak hava da takla attığı iddia edilen sürücü ağır yaralanarak olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Sultan Mehmet hastanesine kaldırıldı. Sürücünün kaza haberini alan aile yakınları olay yerine geldiklerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

    Sürücünün hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Kaza sonucunda kullanılamaz hale gelen araç, çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen polis asayiş ekipleri kaza sonucu oluşan trafiği kontrol altına alıp olay yerindeki asayişi sağladı.

    D-100 Karayolu nda bariyerlere giren aracın sürücüsü yola fırladı #1

    "ARAÇTAN FIRLADI, HAVADA GÖRDÜK"

    Kazaya seyir halindeki trafikte şahit olan Ömer Elibol "Kadıköy yönünden Bostancı yönüne ilerliyordum. Arkadan bayağı bir sellektör yapmaya başladı. Biz yol verdik, aradan 200-300 metre sonra kendini burada buldu. Aracın içerisinden fırladı. En son havada gördük. Daha sonra olay yerine yanaştık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdik" dedi.

    D-100 Karayolu nda bariyerlere giren aracın sürücüsü yola fırladı #2

    D-100 Karayolu nda bariyerlere giren aracın sürücüsü yola fırladı #3

    D-100 Karayolu nda bariyerlere giren aracın sürücüsü yola fırladı #4

    D-100 Karayolu nda bariyerlere giren aracın sürücüsü yola fırladı #5

    D-100 Karayolu nda bariyerlere giren aracın sürücüsü yola fırladı #6

    D-100 Karayolu nda bariyerlere giren aracın sürücüsü yola fırladı #7

    D-100 Karayolu nda bariyerlere giren aracın sürücüsü yola fırladı #8


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