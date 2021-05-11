D-100 Karayolunda korkunç kaza: 1 ölü 1 yaralı

Avcılar, D-100 Karayolu Edirne istikametinde motosiklet önünde seyreden TIR'a çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı ağır yaralandı.

İstanbul Avcılar’da, D-100 Karayolu'nda, motosiklet kullanan Rustamov Doston (26) Avcılar mevkiine geldiği esnada aynı yönde önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

Nedeni henüz bilinmeyen kazada, motosiklet tıra adeta bir ok gibi saplandı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı emniyet ve sağlık ekiplerine haber veren tır sürücüsü kazada yaralanmazken, motosiklet sürücüsü Doston olay yerinde hayatını kaybederken, Doston’un arkadaşı ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirdikten sonra hastaneye kaldırdılar.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından sürücünün cansız bedeni ambulans ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza sonrası tıra adeta ok gibi saplanan motosiklette bulunduğu yerden çıkarılarak çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.