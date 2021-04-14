Daha önce kuma olarak kaçan Nilüfer, yine ortadan kayboldu

Daha önce kuma olarak kaçan Nilüfer, yine ortadan kayboldu

Esra Erol'un programında ortaya çıkan ve kaçtığı adama aşık olduğunu belirten 19 yaşındaki Nilüfer, annesinin ısrarlarından sonra evine geri dönmüştü. Ancak annesi, Nilüfer'in yine kaçtığını açıkladı.

2 ay önce Esra Erol'un programına çıkan Hayriye Hanım, 19 yaşındaki kızı Nilüfer'in evli ve 3 çocuklu Salih Kaya ile kaçtığını söyleyerek yardım istemişti.

Canlı yayına çıkan Nilüfer ve Salih, birbirlerini sevdiklerini söylemiş ve ayrılmak istememişlerdi.

ORDU’DAKİ EVİNE DÖNMÜŞTÜ

Salih'in eşi Mevla ise çocukları babasız büyümesin diye Nilüfer ile aynı evde yaşamayı kabul ettiğini söyleyince herkes şaşkına dönmüştü.

Günlerce canlı yayında işlenen konunun sonunda Salih ve Mevla evliliklerini kurtarmış, Nilüfer'de Ordu'daki ailesinin yanına geri dönmüştü.

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YİNE EVDEN KAÇTI

Ordu'da işe başlayan Nilüfer ise önceki akşam "İşe gidiyorum" diye evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Kızından haber alamayınca her yerde aradıklarını söyleyen anne Hayriye Hanım, "Kızım İstanbul'a gelmek için otogara gitmiş. Biz onu orada yakaladık ama reşit olduğu için bizi dinlemedi gitti. Ben Salih'i aradım Nilüfer'in yanında olmadığını söyledi. Ama ben küçük çocuğum ablasının Salih'le mesajlarını okumuş. Konuşmaya devam ediyorlarmış yine. Salih de 1 aydır eşinden ayrıymış." dedi.

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Başka bir adama kaçabileceği iddiası üzerinde durulan Nilüfer'in şu an nerede ve kiminle olduğu ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan Hayriye Hanım’ın 19 yaşındaki kızına canlı yayında terlik fırlattığı anlar hafızalara kazınmıştı.