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    Dalaman'da 1 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

    Jandarma ekipleri Arnavutluk'tan deniz yoluyla Dalaman'a getirilen 1,5 ton skunk ele geçirdi, 3 kişiyi de gözaltına aldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.12.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 12:35
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    Dalaman'da 1 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Mücadele Şubesi ekipleri, Arnavutluk'tan deniz yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    İzmir ve Torbalı cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında,  Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinesinde operasyon düzenlendi.

    SÜRAT TEKNESİNDEN 1,5 TON UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Operasyonda, yaklaşık 1,5 ton skunk ele geçirildi.

    Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, 3 tane de tabanca ele geçirildi.

    Öte yandan güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şüphelilerin uyuşturucuyu sürat teknesiyle getirdiği, daha sonra karaya çıkartarak ormanlık alanda sakladıkları öğrenildi.

    Dalaman'da 1 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi VİDEO

    Dalaman da 1 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi #1

    Dalaman da 1 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi #2

    Dalaman da 1 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi #3

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