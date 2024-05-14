Damadını öldüren kayınpeder adliyeye sevk edildi Aksaray’da damadını silahla vurup öldüren kayınpeder gözaltına alındığı oğluyla birlikte adliyeye sevk edildi.

İHA

Aksaray merkezde ikamet eden Akif Bozdemir (29), bir süre önce eşi Ş.B. (31) ile tartışma yaşadı.

Tartışmanın ardından Ş.B. evi terk edip, babası A.T.’nin evine gitti. Akif Bozdemir, evi terk eden eşini almak için dün akşam saatlerinde kayınpederi A.T.’nin (55) Sultanhanı ilçesindeki evine gitti.

Damat ve kayınpederi arasında tartışma çıktı. A.T., evinde bulunan tabancayla damadına ateş açtı.

Hayatını kaybetti

3 mermi isabet eden Akif Bozdemir, kaldırıldığı Sultanhanı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan A.T. ve oğlu G.T., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)