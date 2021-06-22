Darıca’da denize girmek yasaklandı

İzmit Körfezi'nde etkili olan müsilajın Darıca sahillerini de kaplaması nedeniyle Cevher Dudayev Sahili’nde denize girmek yasaklandı.

Marmara Denizi'nde deniz salyası temizleme çalışmalarına rağmen etkisini sürdürüyor.

Kocaeli'de İzmit Körfezi'nin ardından Darıca sahilleri de deniz salyasıyla kaplandı. Yapılan temizlik çalışmalarına rağmen yeniden müsilaj, ortaya çıktı.

DENİZE GİRME YASAĞI

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Darıca sahiline ‘Denize girmek tehlikeli ve yasaktır’ yazılı tabelalar koydu.

ANONSLA UYARILDI

Zabıta ekipleri ayrıca araçlardan 'Lütfen dikkat, Darıca sahilde denize yasaktır' diye anonslar yaptı. Sahil şeridi boyunca gezen zabıtalar, sahildekileri denize girilmemesi konusunda uyardı.

Darıca Bayramoğlu sahilinde ise sudan numuneler alındığı, çıkacak sonuçlara göre karar verileceği belirtildi.







































