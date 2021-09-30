Datça açıklarında 3 ayrı deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, bir saat arayla Richter ölçeğine göre önce 4.3 ve 4.1 büyüklüğünde, sonra da 4.1 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde fay hatlarının en yoğun olduğu bölgelerden Datça açıklarında küçük de olsa depremler devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.22’de, merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 20.12 kilometre açığında ve 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KIRSAL MAHALLELERDE HİSSEDİLDİ

Yerin 5.51 kilometre derinliğindeki deprem, Datça ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de hafif şekilde hissedildi.

Öte yandan, 4.3’lük depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

SON SARSINTI 1 SAAT SONRA

Son deprem de yaklaşık bir saat sonra, saat 02:27'de 4.1 büyüklüğünde kaydedildi.

Depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.