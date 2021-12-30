Muğla’nın Datça ilçesinde genç kıza cinsel saldırıda bulunulduğu iddia edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde 21 yaşındaki G.K. kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği O.G.’den (24) şikayetçi oldu.

Güvenlik güçleri tarafından yakalanan O.G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Datça’da kadın platformu üyelerinin O.G.’nin serbest bırakılmasını protesto etmesinin ardından, şüpheli şahıs bugün jandarma ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen O.G. tutuklanarak ceazevine gönderildi.

Datça’da cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı VİDEO