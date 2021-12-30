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    Datça’da cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı

    Muğla’nın Datça ilçesinde genç kıza cinsel saldırıda bulunulduğu iddia edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 30.12.2021 - 21:28
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 22:00
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    Datça’da cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı

    Muğla'nın Datça ilçesinde 21 yaşındaki G.K. kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği O.G.’den (24) şikayetçi oldu.

    Güvenlik güçleri tarafından yakalanan O.G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

    Datça’da kadın platformu üyelerinin O.G.’nin serbest bırakılmasını protesto etmesinin ardından, şüpheli şahıs bugün jandarma ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen O.G. tutuklanarak ceazevine gönderildi.

    Datça’da cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı VİDEO

    Datça’da cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı #1

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