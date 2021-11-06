Datça'da hava sıcaklığı, plajları doldurdu

Kasım ayında güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti. Bazıları plajda yürüyüş yaparken bazıları ise denize girdi.

Muğla'da hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece olarak ölçüldü.

Sıcak havanın esir aldığı Datça'da onlarca kişi denize girerek, suyun keyfini çıkardı.

İlçede yaşamını sürdüren Ömer Piray (71), kasım ayının ilk yarısında ilçe sakinlerinin, 'sarıca yaz' olarak adlandırdıkları güneşli günlerin yaşandığını söyledi.

"DENİZ SUYU YAZ AYLARINI ARATMIYOR"

Piray, "Hava, şu an çok güzel, çok rahat denize girilebiliyor. Deniz suyu yaz aylarını aratmıyor. Datça'da yaşamaktan mutluyum. Teşekkürler Datça" dedi.

"KASIM'DA DENİZE GİRMEK MÜKEMMEL"

Datça'ya ailesini ziyarete gelen, İzmitli emekli öğretmen Serpil Kocabey de (55), "Datça'ya hayranıyım. Annem ve ablam burada yaşıyor. Ben de zaman buldukça geliyorum. Kasım ayında denize girmek mükemmel." diye konuştu.

Datça'da hava sıcaklığı, plajların dolmasına neden oldu VİDEO































