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    Datça'da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı

    Kargı Deresi mevkisindeki makilik ve zeytinlik alanda, saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
    • DHA
    • 08.08.2021 - 18:05
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 18:11
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    Datça'da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı

    Muğla'nın Datça ilçesinin Kargı Deresi mevkisindeki makilik ve zeytinlik alanda, saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

    Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi.

    Bölgeye hareket eden orman işçileri arazözlerle yangına müdahale etti.

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Birçok kişi de ekipleri beklemeden yangın söndürme çalışmalarına başladı.

    Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

    Datça da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı #1

    Datça da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı #2

    Datça da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı #3

    Datça da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı #4

    Datça da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı #5

    Datça da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı #6

    Datça da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı #7

    Datça da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı #8

    Datça da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı #9

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