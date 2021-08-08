- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Datça'da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı
Datça'da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı
Kargı Deresi mevkisindeki makilik ve zeytinlik alanda, saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
- DHA
- 08.08.2021 - 18:05
- Güncelleme : 08.08.2021 - 18:11
Muğla'nın Datça ilçesinin Kargı Deresi mevkisindeki makilik ve zeytinlik alanda, saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi.
Bölgeye hareket eden orman işçileri arazözlerle yangına müdahale etti.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Birçok kişi de ekipleri beklemeden yangın söndürme çalışmalarına başladı.
Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.