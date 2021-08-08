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Datça'da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı

Datça'da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı

Kargı Deresi mevkisindeki makilik ve zeytinlik alanda, saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.