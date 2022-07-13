Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.



Yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında başladı.

Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü.

Müdahale sürüyor

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Datça'da ormanlık alanda yangın çıktı VİDEO







