Petrol
99.97
0.48%
Euro
17.5894
1.15%
Dolar
17.439
0.72%
Altın
970.05
1.08%
Borsa
2427
-0.27%
Bitcoin
349.605
0.17%
BTXN Coin
7.27
-0.95%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Datça'da ormanlık alanda yangın çıktı

    Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
    • 13.07.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 14:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Datça'da ormanlık alanda yangın çıktı

    Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

    Yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında başladı.

    Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü.

    Müdahale sürüyor

    Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

    Datça'da ormanlık alanda yangın çıktı VİDEO


    Datça da ormanlık alanda yangın çıktı #1

    Datça da ormanlık alanda yangın çıktı #2

    Datça da ormanlık alanda yangın çıktı #3


    İlginizi Çekebilir

    Korona hatırlatma dozu için hastanelerde yoğunluk oluştu
    Gündem

    Korona hatırlatma dozu için hastanelerde yoğunluk oluştu

    İstanbul'da büyüleyen dolunay görüntüleri
    Yaşam

    İstanbul'da büyüleyen dolunay görüntüleri

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar Kazanıyor!
    Tesla

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar Kazanıyor!

    Görüş Bildir