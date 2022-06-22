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    Datça'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

    Muğla'nın Datça ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, vatandaşların da destek verdiği çalışmalarla yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü.
    • 22.06.2022 - 20:57
    • Güncelleme : 22.06.2022 - 21:02
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    Datça'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

    Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan İskele Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı.

    Henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Alev alan kuru otlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.

    Çevrede oturan yüzlerce kişi, itfaiye ekipleri gelinceye kadar alevlerin üzerine toprak atarak yangına müdahalede bulundu.

    Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı

    Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ve Datça Orman İşletme Şefliğinden 3 arazöz, iki ilk müdahale aracı, 14 itfaiye eri ve orman işçisi ile yangına müdahale edildi.

    DHA'nın aktardığına göre çok sayıda vatandaşın da destek olduğu çalışmalar sonucunda yangın, yaklaşık yarım saatte yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

    Datça'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü VİDEO

    Datça da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü #1

    Datça da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü #2

    Datça da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü #3

    Datça da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü #4

    Datça da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü #5


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