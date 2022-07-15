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- Datça’da tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Datça’da tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
- 15.07.2022 - 13:48
Muğla’nın Datça ilçesi İskele Mahallesi Liman mevkisindeki tekel bayinin işletmecisi evli ve 1 çocuk babası Erhan Okur (42), kayınbiraderi Mustafa Geremeli (38) ile sabah saat 05.00 sıralarında bayide otururken içeri 3 kişi girdi.
Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kalbinde bıçak saplandı
Okur, kalbine isabet eden bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi, Mustafa Geremeli ise karnından yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesi var
Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Geremeli, buradan da Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedaviye alınan Geremeli'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
3 şüpheli gözaltında
DHA’nın haberine göre polis, olay sonrası 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.