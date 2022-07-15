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Datça’da tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Datça’da tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

İşlettiği tekel bayisinde kavga ettiği kişiler tarafından kalbinden bıçaklanan 1 çocuk babası, öldü, kayınbiraderi ise karnından yaralandı. Polis, cinayetle ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.