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    Datça’da tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

    İşlettiği tekel bayisinde kavga ettiği kişiler tarafından kalbinden bıçaklanan 1 çocuk babası, öldü, kayınbiraderi ise karnından yaralandı. Polis, cinayetle ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
    • 15.07.2022 - 13:48
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    Datça’da tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

    Muğla’nın Datça ilçesi İskele Mahallesi Liman mevkisindeki tekel bayinin işletmecisi evli ve 1 çocuk babası Erhan Okur (42), kayınbiraderi Mustafa Geremeli (38) ile sabah saat 05.00 sıralarında bayide otururken içeri 3 kişi girdi.

    Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

    Kalbinde bıçak saplandı

    Okur, kalbine isabet eden bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi, Mustafa Geremeli ise karnından yaralandı.

    İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Datça’da tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü #1

    Hayati tehlikesi var

    Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Geremeli, buradan da Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Tedaviye alınan Geremeli'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

    Datça’da tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü #2

    3 şüpheli gözaltında

    DHA’nın haberine göre polis, olay sonrası 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Datça’da tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü #3


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