Davut Gül: Samuray kılıçlı yabancılar tespit edilerek sınır dışı edildi İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir şahısın elinde ‘samuray kılıcı’ ile görüntülenmesinin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, sınır dışı edildiklerini açıkladı.

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Düzensiz göçle mücadeleye yönelik sınırlarda artırılan güvenlik önlemleri sonuç veriyor.

Öte yandan Türkiye’ye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına ilişkin kolluk birimlerinin çalışmaları da sürüyor.

Böylelikle tespit edilen göçmenler sınır dışı ediliyor.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, önceki akşam yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Çıkan kavga sonrası ihbar üzerine polis ekipleri sevk edilmesiyle polisin geldiğini gören grup ayrılarak sokak aralarına kaçtı.

Samuray kılıcıyla saldırı

Grupların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Dağılan gruptan bir kişi sokakta ‘samuray kılıcı’ ile görüntülendi.

Bunun üzerine polis şahsın ifadesini aldıktan serbest bıraktı.

"Yabancılar tespit edilerek sınır dışı edilmiştir"

Yapılan incelemelerin ardından İstanbul Valisi Davut Gül'den bir yeni açıklama geldi.

Gül sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 2 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edildiğini ifade ederek şöyle dedi: