Melek İpek: Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda rahat

Melek İpek: Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda rahat

Şiddet gördüğü eşi Ramazan İpek’i av tüfeğiyle vurarak öldüren Melek İpek, 27 gündür tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatı aracılığıyla mesaj gönderdi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi’nde 8 Ocak'ta meydana gelen olayda, eşinden şiddet gören Melek İpek, eşi Ramazan İpek'i av tüfeğiyle vurmuştu.

AVUKATLARIN İTİRAZLARI KABUL EDİLMEDİ

Cinayete ilişkin soruşturma devam ederken, Melek İpek’in avukatlığını yapan Avukat Ahmet Onaran, Hüseyin İlerioğlu, Merve Özer Er ve onları destekleyen 10’a yakın avukat, 15 Ocak tarihinde Antalya Adliyesine gelerek Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliğine verdikleri dilekçeyle İpek’in tutukluluğuna itiraz etti.

Dilekçeyi değerlendiren 1. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğa itirazı reddetti.

Melek İpek: Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda rahat İZLE







''BEN BURADA OLDUĞUM İÇİN KIZLARIM DIŞARIDA RAHAT"

2 çocuk annesi Melek İpek’i, avukatı Ahmet Onaran dün tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.

Onaran, son durumu hakkında bilgi aldığı müvekkili Melek İpek’in " Gönderilen tüm mektupları ağlayarak okudum. Elimden geldiğince cevap veriyorum. Cevap veremediklerimden benim için özür dile avukat bey.

Onlara selam söyle. Dışarıda en çok kızlarıma sarılıp uyumayı özledim, bir de patates kızartmasını.

Ben devletime ve onun adaletine güveniyorum. Burada 27 gündür hiç dayak yemedim ve ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat” sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı.