Dayısının HES koduyla yolculuk yapan şahıs koronavirüslü çıktı

Başkasına ait HES kodu ile otobüse binerek Trabzon’dan Kastamonu’ya seyahat eden pozitif hasta, Kastamonu’da jandarmanın yaptığı denetimde yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde bir yolcu otobüsünde denetim gerçekleştirildi.

Yolcular üzerinde yapılan HES kodu denetiminde, otobüsün 20 numaralı koltuk numarasında oturması gereken Bahtiyar P.'nin koltukta oturmadığı, isme ait koltukta 24 yaşındaki Gürkan A. isimli şahsın oturduğu fark edildi.

DAYISININ HES KODUNU KULLANDI

Gürkan A.’nın yapılan kimlik sorgusunda koronavirüs testinin pozitif olduğu ve karantinada bulunması gerektiği, dayısı Bahtiyar P.’ye ait HES kodunu kullanarak Trabzon’dan Kastamonu’ya gelmek üzere seyahat ettiği tespit edildi.

Karantina kurallarına uymayan ve başkasına ait HES kodu ile seyahat etmeye çalışan Gürkan A. isimli şahsa, 3 bin 150 lira idari para cezası kesilirken hakkında adli işlem başlatıldı.

OTOBÜSTEKİ HERKES KARANTİNAYA ALINDI

Gürkan A. ile otobüs şoförü ve otobüste bulunan 23 yolcu evlerinde ve Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdunda karantina altına alınırken, ayrıca otobüs firması hakkında da para cezası kesildi.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de tüm kurum ve kuruluşları etkin bir mücadele başlattığı koronavirüs salgını ile ilgili denetleme ve kontrol faaliyetlerine kamu sağlığının korunması bağlamında kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

Karantinadaki hasta, otobüsle seyahat ederken yakalandı